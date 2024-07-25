Красная книга в огне: пожар под Новороссийском уничтожил редкие растения

Оценку ущерба начнут проводить уже в октябре и завершат к лету 2025 года. Эксперты считают, что для восстановления лесов понадобится более 100 лет, а общий ущерб для экологии может составить сотни миллионов рублей.
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