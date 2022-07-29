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MSI и Asus всё-таки готовы продавать видеокарты Intel

MSI и Asus всё-таки готовы продавать видеокарты Intel

Несмотря на не самые обнадёживающие слухи относительно дискретных настольных видеокарт Intel, похоже, как минимум младшие карты появятся на рынке в более значимых объёмах  MSI и Asus уже добавили на свои сайты готовые ПК с 3D-картами Arc A310 и A380.

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