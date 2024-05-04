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В Иванове на Пасху, 9 Мая и Радоницу до кладбищ пустят специальные автобусы

В Иванове на Пасху, 9 Мая и Радоницу до кладбищ пустят специальные автобусы

Власти сообщили, откуда дополнительный транспорт будет отправляться и как станет курсировать.Ивановская мэрия сообщила, что на Пасху, День Победы и Радоницу в областном центре буду организованы специальные рейсы городского транспорта до муниципальных кладбищ.

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