В Иванове на Пасху, 9 Мая и Радоницу до кладбищ пустят специальные автобусы

Власти сообщили, откуда дополнительный транспорт будет отправляться и как станет курсировать.Ивановская мэрия сообщила, что на Пасху, День Победы и Радоницу в областном центре буду организованы специальные рейсы городского транспорта до муниципальных кладбищ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии