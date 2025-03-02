RT: В Лисичанске найден список насильно вакцинированных иностранцами детей В одном из детских домов освобождённого Лисичанска обнаружены списки детей, которые были принудительно привиты неизвестными препаратами.
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