Туляка оштрафовали за нацизм и экстремизм

M

Malina

а чё так ласково с 19летним огрызком? Кто вынес такой приговор? 2 года колонии - как минимум и штраф родителям, которые "воспитали" штраф как минимум 500 тысяч рублей! Чтоб знали КАК надо воспитывать подрастающее поколение...