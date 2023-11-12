Туляк получил штраф за нацизм и экстремизм. Об этом сообщили в телеграм-канале "Тула. Экстремизм".
Туляка оштрафовали за нацизм и экстремизм
Комментарии
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M
Malina
а чё так ласково с 19летним огрызком? Кто вынес такой приговор? 2 года колонии - как минимум и штраф родителям, которые "воспитали" штраф как минимум 500 тысяч рублей! Чтоб знали КАК надо воспитывать подрастающее поколение...
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16 час.
А Кудасов
Одни судебные издержки не покроет этот штрафик. Предлагаю разницу вычесть с судьи, которой и определения кто она сразу не подобрать.
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14 час.
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