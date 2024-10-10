Monde: Украина взаимодействует с террористами Мали

Киев обучает малийских боевиков производить дроныУкраинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали, сообщает французская газета Monde со ссылкой на источники.
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