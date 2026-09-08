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Царьград

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Bloomberg: ЕС и Канада создадут альянс против США и Китая

Bloomberg: ЕС и Канада создадут альянс против США и Китая

Евросоюз и Канада намерены 16 сентября объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, чтобы вместе противостоять экономической и политической активности США и Китая, сообщило агентство Bloomberg.

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