Bloomberg: ЕС и Канада создадут альянс против США и Китая

Евросоюз и Канада намерены 16 сентября объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, чтобы вместе противостоять экономической и политической активности США и Китая, сообщило агентство Bloomberg.
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