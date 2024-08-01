´Вытеснение немцев в леса и болота сработало как плотное кольцо окружения´. Историк об операции ´Багратион´.

Сергей Третьяк30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий отделом новейшей истории Беларуси института истории НАН Беларуси Сергей Третьяк в проекте ´В теме´ на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о наступлении войск Красной армии через белорусские болота - сложном в плане подготовки и реализации моменте проведения Белорусской стратегической операции ´Багра .