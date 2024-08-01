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´Вытеснение немцев в леса и болота сработало как плотное кольцо окружения´. Историк об операции ´Багратион´.

´Вытеснение немцев в леса и болота сработало как плотное кольцо окружения´. Историк об операции ´Багратион´.

Сергей Третьяк30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий отделом новейшей истории Беларуси института истории НАН Беларуси Сергей Третьяк в проекте ´В теме´ на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о наступлении войск Красной армии через белорусские болота - сложном в плане подготовки и реализации моменте проведения Белорусской стратегической операции ´Багра .

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