Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +16°, дождь• Севастополь: +18°, дождь• Ялта: +20°, малооблачно• Алушта: +21°, пасмурно• Евпатория: +17°, пасмурно• Саки: +17°, дождь• Бахчисарай: +23°, пасмурно• Джанкой: +17°, пасмурно• Судак: +21°, малооблачно• Феодосия: +.
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