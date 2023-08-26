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2Drots и «Динамо» Киров могут в Мурманске провести матч 1/64 финала Фонбет Кубка России

2Drots и «Динамо» Киров могут в Мурманске провести матч 1/64 финала Фонбет Кубка России

По информации телеграм-канала «Влажный футбол», игра 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России состоится в Мурманске.

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