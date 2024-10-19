Лиам Лоусон потеряет 60 позиций на старте Гран При США

СоцсетиНовозеландский гонщик Visa Cash App RB Лиам Лоусон, который вернётся в Формулу 1 на последних этапах сезона 2024 года, заменяя австралийца Даниэля Риккардо, на первом же этапе будет стартовать последним.
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