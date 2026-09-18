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Севастопольские ученые прокачали «глаз» для Черного моря: теперь следим за каждым заливом!

Представьте: вы можете в реальном времени видеть, что происходит с водой у крымских берегов, в закрытых бухтах и даже там, где раньше спутники «слепли».

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