Говорят, под Новый год все мечты сбываются

В канун Нового года и Рождества, по сложившейся доброй традиции, сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям исполнили желания детей в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».
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