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Мостовой: «Думаете, если сейчас Мусаева поставят в «Родину», что-то изменится?»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Родина» объявила об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера команды.

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