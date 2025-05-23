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Удар по Ельцу – восемь пострадавших: Губернатор раскрыл последствия

Удар по Ельцу – восемь пострадавших: Губернатор раскрыл последствия

Стало известно, что в результате атаки дронов по Ельцу пострадало восемь человекВосемь человек пострадало в результате удара украинского беспилотника по промышленной зоне в городе Елец в Липецкой области.

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