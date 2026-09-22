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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гилберт Аренас: «С кем там спит Подземски? Этот парень стопудово что-то знает, потому что я ни за что не избавился бы от Клэя ради него»

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас не понимает, почему «Уорриорс» расстались с Клэем Томпсоном , заменив его Брэндином Подземски .

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