Черногорские националисты намерены сорвать премьеру сербского документалиста в Никшиче

«Патриотический комитский союз» требует от городских властей запретить показ документального фильма Бориса Малагурского «Разделенная страна» о прошлогодних протестных крестных ходах (литиях), премьера которого запланирована 19 июня в театре Никшича.
«Патриотический комитский союз» требует от городских властей запретить показ документального фильма Бориса Малагурского «Разделенная страна» о прошлогодних протестных крестных ходах (литиях), премьера которого запланирована 19 июня в театре Никшича.
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