Мэр Тампере считает смехотворным второй результат сборной России в рейтинге ИИХФ

Мэр Тампере считает рейтинг ИИХФ смехотворным из-за низких результатов российских хоккеистов. По его словам, за последние шесть лет Россия не смогла завоевать более одной бронзовой медали на чемпионатах мира и даже не участвовала в трех чемпионатах.
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