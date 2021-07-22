Кирилл КОРЕНЬКОВ: Не понятно, зачем купили Хелльберга, когда в СКА были Шестеркин и Мельничук?

Хоккей. Экспертиза Во второй части интервью бывший вратарь СКА 1980-1990-х, который сейчас работает в академии «Ак Барса», рассказал, почему в КХЛ не нужны легионеры, как Василевский схватил звезду, и кого из питерских вратарей ждет яркое будущее.