Кирилл КОРЕНЬКОВ: Не понятно, зачем купили Хелльберга, когда в СКА были Шестеркин и Мельничук?

Хоккей. Экспертиза Во второй части интервью бывший вратарь СКА 1980-1990-х, который сейчас работает в академии «Ак Барса», рассказал, почему в КХЛ не нужны легионеры, как Василевский схватил звезду, и кого из питерских вратарей ждет яркое будущее.
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