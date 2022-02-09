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Месячник унижения Европы продолжается! Еврокирдык быстро приближается

Месячник унижения Европы продолжается! Еврокирдык быстро приближается

Хозяин Вселенной публично унизил Германию в присутствии канцлера ФРГ. -Хрен вам на всё ваше поросячье рыло, а не дешевый российский газ через Северный поток, – зло переплюнул через губу Гегемон, даже не взглянув на потомка гордых тевтонов, – снесём нахрен, как не было! -Господин президент! – удивленно спросила англосаксонская журналистка, – как же вы сможете это сделать? Ведь труба под контролем Германии! -Поверьте, мы сделаем это! – осклабился Хозяин Вселенной, опять же не удостоив своего германского визави даже взгляда.

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