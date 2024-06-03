«Эдмонтон» стал финалистом Кубка Стэнли

‘Эдмонтон» в шестом матче серии обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли. Ранним утром 3 июня в Эдмонтоне завершился шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ Кубка Стэнли в Западной конференции, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз».
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