«Эдмонтон» стал финалистом Кубка Стэнли

‘Эдмонтон» в шестом матче серии обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли. Ранним утром 3 июня в Эдмонтоне завершился шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ Кубка Стэнли в Западной конференции, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз».