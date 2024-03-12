В ДНР рассказали об удорожании обстрелов ВСУ после взятия Авдеевки

После взятия Авдеевки российскими войсками Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены использовать более дорогие дальнобойные системы, так как больше не могут дотянуться «наотмашь» артиллерией до Ясиноватой, Красногвардейского района Макеевки и ряда районов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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