SEC подает апелляцию на решение Ripple, добивается отмены классификации XRP

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально подала апелляцию в рамках судебного разбирательства с Ripple Labs, оспаривая решение от июля 2023 года, которое частично отклонило иски против компании.
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