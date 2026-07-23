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Газета.ру

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НСИС и ГАИ обменялись данными, чтобы проверять наличие ОСАГО по камерам

НСИС и ГАИ обменялись данными, чтобы проверять наличие ОСАГО по камерам

Национальная страховая информационная система (НСИС) и ГИБДД успешно обменялись данными. Таким образом в России появилась инфраструктура, готовая к проверке наличия полиса ОСАГО через дорожные камеры, сообщил агентству ТАСС глава НСИС Николай Галушин.

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