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Стоимость биржи прогнозов Novig выросла в четыре раза после рекламы с Сидни Суини

Биржу прогнозов Novig оценили в $2 млрд в рамках нового раунда финансирования. По данным The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в предыдущем раунде, который прошел в 2026 году, оценка компании составляла $500 млн.

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