Объявлена дата премьеры пятого сезона турецкого сериала «Клюквенный щербет»

Уже совсем скоро нас ждут новые интриги семейства Унал. «Клюквенный щербет», 2022 — настоящее время кадр из сериалаСтало известно, что пятый сезон турецкого хита «Клюквенный щербет» выйдет 18 сентября 2026 года.
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