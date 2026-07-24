Объявлена дата премьеры пятого сезона турецкого сериала «Клюквенный щербет»

Уже совсем скоро нас ждут новые интриги семейства Унал. «Клюквенный щербет», 2022 — настоящее время кадр из сериалаСтало известно, что пятый сезон турецкого хита «Клюквенный щербет» выйдет 18 сентября 2026 года.