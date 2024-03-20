Спецоборудование для спасения застрявших шахтеров привезли в Приамурье

РЕН ТВ 20 марта борт МЧС РФ приземлился в Благовещенске с дополнительной группой спасателей и специальным оборудованием, предназначенным для вызволения горняков, оказавшихся под завалами на шахте "Пионер" в Амурской области.
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