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Спецоборудование для спасения застрявших шахтеров привезли в Приамурье

Спецоборудование для спасения застрявших шахтеров привезли в Приамурье

РЕН ТВ 20 марта борт МЧС РФ приземлился в Благовещенске с дополнительной группой спасателей и специальным оборудованием, предназначенным для вызволения горняков, оказавшихся под завалами на шахте "Пионер" в Амурской области.

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