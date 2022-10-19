Источник сообщил о доработке западными специалистами украинских ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ»

Западные страны не только поставляют на Украину вооружения, но и модернизируют остающиеся на вооружении ВСУ комплексы и технику, в том числе и зенитные комплексы советского производства.
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