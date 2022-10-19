Военное обозрение

3 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Единственно правильное решение, которое она приняла. Остатки разума ещё сохранились.Лиз Трасс объявил...
  • Татьяна Антонова
    обкакаются...Обозреватель Bloo...
  • Евгений Попов
    Четверостишие, написанное одним украинским эмигрантом в США: "Н...Днепропетровский ...

Источник сообщил о доработке западными специалистами украинских ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ»

Источник сообщил о доработке западными специалистами украинских ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ»

Западные страны не только поставляют на Украину вооружения, но и модернизируют остающиеся на вооружении ВСУ комплексы и технику, в том числе и зенитные комплексы советского производства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх