В сети обсуждается вопрос о том, как же удалось освободить из Турции командиров отряда «Азов». Как оказалось, в течение последних трех недель российская военная космическая служба активно устраняла военные «активы» Турции в сирийском Идлибе.
В сети обсуждается вопрос о том, как же удалось освободить из Турции командиров отряда «Азов». Как оказалось, в течение последних трех недель российская военная космическая служба активно устраняла военные «активы» Турции в сирийском Идлибе.
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