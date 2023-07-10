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Инсайд: Стало известно, что подтолкнуло Эрдогана вернуть «азовцев» в Украину

Инсайд: Стало известно, что подтолкнуло Эрдогана вернуть «азовцев» в Украину

В сети обсуждается вопрос о том, как же удалось освободить из Турции командиров отряда «Азов». Как оказалось, в течение последних трех недель российская военная космическая служба активно устраняла военные «активы» Турции в сирийском Идлибе.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...российская военная космическая служба активно устраняла...&quot;(с)  Вообще-то Воздушно-Космические Силы, штафирка, мля... И вот такие дебилы, не знающие элементарнейших вещей, пытаются  лезть в ЛОМы...
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Южанин
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Ю
Южанин
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