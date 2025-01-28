Изучай, а то соскуфишься! 30 новых слов молодежи, которые еще многие не понимают

Новые слова подъехали! Лексикон, который научит понимать зумеров и «детей айпадов». Итак, согласно исследованиям 400 филологов из разных городов России, изучающих законы словообразования и словотворчества, на первые места по популярности вышли «вайб» (256 балов), «скуф» (229), «прилет» в новом значении (124).