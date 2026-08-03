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Бражники-языканы из Африки захватили сады одной страны

Бражники-языканы из Африки захватили сады одной страны

В Великобритании бабочка с оранжевыми крыльями — бражник-языкан (hummingbird hawk-moth) — захватил сады, и, по прогнозам энтомологов, 2026 год может стать рекордным по нашествию этих мигрирующих насекомых.

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