Бражники-языканы из Африки захватили сады одной страны

В Великобритании бабочка с оранжевыми крыльями — бражник-языкан (hummingbird hawk-moth) — захватил сады, и, по прогнозам энтомологов, 2026 год может стать рекордным по нашествию этих мигрирующих насекомых.
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