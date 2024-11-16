Байдена отодвинули на задний план во время фотографирования лидеров стран АТЭС

Уходящий президент США Джо Байден был отодвинут на задний план на ежегодной групповой фотографии на конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу, в то время как председатель КНР Си Цзиньпин оказался в центре внимания рядом с президентом принимающей страны Диной Болуарте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии