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Байдена отодвинули на задний план во время фотографирования лидеров стран АТЭС

Байдена отодвинули на задний план во время фотографирования лидеров стран АТЭС

Уходящий президент США Джо Байден был отодвинут на задний план на ежегодной групповой фотографии на конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу, в то время как председатель КНР Си Цзиньпин оказался в центре внимания рядом с президентом принимающей страны Диной Болуарте.

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