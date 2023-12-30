Что будем делать с Дмитрием Сергеевичем Песковым?

Евгений МакЛауд

пэсков смотрящий, такой же как чубайся был, только тот по финансам, а этот от пидорасов напрямую. забыли как он прыганье голожопых мужиков по сцене кулюторным прорывом назвал, наверно плакал от шастя. Так что гниль эту надо соскребать тяпкой, а запасных площадок у пэскова достаточно в маямах и прочих торонтах с лондОнами.