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Несекретные материалы

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Что будем делать с Дмитрием Сергеевичем Песковым?

Что будем делать с Дмитрием Сергеевичем Песковым?

Дилетант о политике Знаете, а я все думаю про пресс-секретарЯ Президента Дмитрия Пескова и его поведение, которое запросто можно назвать странным и даже необдуманным.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
пэсков смотрящий, такой же как чубайся был, только тот по финансам, а этот от пидорасов напрямую. забыли как он прыганье голожопых мужиков по сцене кулюторным прорывом назвал, наверно плакал от шастя. Так что гниль эту надо соскребать тяпкой, а запасных площадок у пэскова достаточно в маямах и прочих торонтах с лондОнами.
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14 час.
Я
Яна
Бред какой-то. Жаль цензуры нет.
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12 час.
ТШ
Татьяна Шаблий
Песков каждый день теряет авторитет,до какого уровня надо ждать.А есть уровень ниже плинтуса
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7 час.

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