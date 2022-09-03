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Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Андреем Денисовым в субботу, 3 сентября, заявил, что Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений.

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