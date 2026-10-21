В Италии в 2025 году среднее число детей на одну женщину снизилось до 1,14, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 1,18, следует из доклада Национального института статистики Италии (Istat).
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