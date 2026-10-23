У советского камуфляжа странная биография. СССР одним из первых в мире разработал серийный маскировочный рисунок — ещё в середине 1930-х, когда у большинства армий солдат ходил в однотонном сукне.
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