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«Атлетико» вылетел из еврокубков, победы «Баварии» и «Ливерпуля», скандал с выдвижением Вяльбе, баскетболиста «Зенита» выгнали из сборной Франции, Катар задабривает чиновников и фанатов и другие новости

1. Дичайший провал «Атлетико» в Лиге чемпионов – проиграв «Порту», мадридцы свалились на последнее место в группе и остались даже без Лиги Европы.

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