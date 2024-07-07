В Нальчике на выпускном при звуке Гимна РФ дети заткнули уши, а мамы в никабах не встали со своих мест

Дина Скребец

Никогда на Кавказе не было ни традиции, ни обычая, ходить с мешком на голове или закутавшись, как Чупа-чупс. Эти "традиции" принесли в 90-х радикалы из арабских стран, которые , в том числе, собственно, и курировали, и оплачивали тогда войну. И пока эти радикалы там рулят, спокойствия не будет.