С высоких трибун часто звучат красивые слова о том, какая мы многонациональная и дружная страна. И если с первым трудно не согласиться, то вот второе утверждение, мягко говоря выглядит весьма сомнительно.
В Нальчике на выпускном при звуке Гимна РФ дети заткнули уши, а мамы в никабах не встали со своих мест
Комментарии
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Дина Скребец
Никогда на Кавказе не было ни традиции, ни обычая, ходить с мешком на голове или закутавшись, как Чупа-чупс. Эти "традиции" принесли в 90-х радикалы из арабских стран, которые , в том числе, собственно, и курировали, и оплачивали тогда войну. И пока эти радикалы там рулят, спокойствия не будет.
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12 час.
ПавелЗзаварзин
и вот эти чурбаны в составе России... Эх, Сталина бы вернуть - они бы молились на ГИМН.
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11 час.
Silver Kont
Что-то в КБР херово стало в плане нацбезопасности в последнее время... То данный инцидент, то ранее "мальчики из Нальчика"(местные росгвардейцы) отказались ехать на СВО, сославшись на местные условия....
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3 час.
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