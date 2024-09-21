В Кронштадте закончили тестировать новые автостоянки

Теперь они работают в штатном режиме Сегодня, 21 сентября, в Кронштадте завершилась тестовая эксплуатация двух городских автостоянок, сообщает Телеграм-канал пресс-службы Городского центра управления парковками Петербурга.
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