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Чистяков о теле: «Ориентир – Каспарайтис. При среднем росте он весил за 90 кг и раскалывал соперников»

Защитник «Авангарда» Семен Чистяков рассказал, над чем ему необходимо поработать летом. – Прекрасно понимаю, в чем нужно добавлять, и уже немного скорректировал летнюю подготовку.

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