ЦЫГАНСКИЙ БАРОН ПОРЕШАЛ? ЧТО НЕ ТАК В ИСТОРИИ С РАБСТВОМ БОЙЦА СВО, ОБЪЯСНИЛ ВЕТЕРАН "АЛЬФЫ"

Никогда русского цыгане не подпустят к своему бизнесу. Вербует тоже цыган или еврей.

Ольга Анатольевна

А вы посмотрите на ГосДуму. Там же полно цыган сидит. Цыгане на эстраде, в кино. Вот они и охамели