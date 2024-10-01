ЦЫГАНСКИЙ БАРОН ПОРЕШАЛ? ЧТО НЕ ТАК В ИСТОРИИ С РАБСТВОМ БОЙЦА СВО, ОБЪЯСНИЛ ВЕТЕРАН "АЛЬФЫ"

В Тульской области участника СВО и ещё девять человек спасли из рабства у цыган. Ветеран "Альфы" призвал предать историю максимальной огласке, чтобы какой-нибудь цыганский барон не "порешал проблему".
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