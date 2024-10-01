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ЦЫГАНСКИЙ БАРОН ПОРЕШАЛ? ЧТО НЕ ТАК В ИСТОРИИ С РАБСТВОМ БОЙЦА СВО, ОБЪЯСНИЛ ВЕТЕРАН "АЛЬФЫ"

ЦЫГАНСКИЙ БАРОН ПОРЕШАЛ? ЧТО НЕ ТАК В ИСТОРИИ С РАБСТВОМ БОЙЦА СВО, ОБЪЯСНИЛ ВЕТЕРАН "АЛЬФЫ"

В Тульской области участника СВО и ещё девять человек спасли из рабства у цыган. Ветеран "Альфы" призвал предать историю максимальной огласке, чтобы какой-нибудь цыганский барон не "порешал проблему".

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Комментарии
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Александр Попов
Капитализм, чо.
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4 час.
Ольга Анатольевна
Никогда русского цыгане не подпустят к своему бизнесу. Вербует тоже цыган или еврей.
Ответить
1 час.
Ольга Анатольевна
А вы посмотрите на ГосДуму. Там же полно цыган сидит. Цыгане на эстраде, в кино. Вот они и охамели
Ответить
1 час.

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