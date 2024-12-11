В Белоруссии запретили алтайскую гречку как опасный продукт

Эксперты считают, что это и не гречка вовсе.В Белоруссию больше не будут завозить алтайскую гречку. Продукцию производителя "Вега-инжиниринг" внесли в чёрный список, сообщает портал "Продукция и услуги Республики Беларусь".
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