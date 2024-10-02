Директором АКГУП "Аптеки Алтая" назначили Марину Годову

Ранее она занимала пост заместителя директора Депутаты краевого Заксобрания согласовали назначение Марины Годовой на пост директора Алтайского краевого государственного унитарного предприятия "Аптеки Алтая".
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