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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Директором АКГУП "Аптеки Алтая" назначили Марину Годову

Директором АКГУП "Аптеки Алтая" назначили Марину Годову

Ранее она занимала пост заместителя директора Депутаты краевого Заксобрания согласовали назначение Марины Годовой на пост директора Алтайского краевого государственного унитарного предприятия "Аптеки Алтая".

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