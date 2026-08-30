DOGE тестирует ключевую поддержку: рост может возобновиться при прорыве $0,09

Dogecoin снова тестирует ключевой уровень поддержки около $0,084 после недавнего падения. По данным Brave New Coin, криптовалюта упала на 3,59% за последние 24 часа и торговалась примерно на уровне $0,08447.
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