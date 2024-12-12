Объяснено, когда можно не платить налог на доход по вкладу

2 декабря закончился период уплаты налога на доходы по вкладам за 2023 год — сделать это нужно даже, если уведомление не пришло, однако в некоторых случаях вкладчик освобождается от уплаты, рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.