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Царьград

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Цена мира: Украина рискует стать расходным материалом в сделке Запада

Цена мира: Украина рискует стать расходным материалом в сделке Запада

Украина, по сути, осталась без поддержки и вынуждена идти на кабальные соглашения.Конфликт на Украине обострил мировые противоречия и превратил страну в пешку в геополитической игре Запада.

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