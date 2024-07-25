Байден заявил, что достоин второго президентского срока

Выступая со спецобращением перед согражданами 24 июля, президент США Джо Байден заявил, что заслужил остаться на второй президентский срок, но решил поступиться личными амбициями во благо американской демократии.
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