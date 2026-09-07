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В Молдове самая высокая средняя зарплата в IT-секторе - 41 000 леев (2380 долларов)

В Молдове самая высокая средняя зарплата в IT-секторе - 41 000 леев (2380 долларов)

В Республике Молдова сохраняется существенный разрыв в уровне оплаты труда между различными отраслями экономики.

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