Голосование в ООН по вопросу израильской оккупации

В ООН проголосовали за объявление незаконными израильские поселения на оккупированных территориях Палестины, включая Восточный Аль-Кудс (Иерусалим) и оккупированные Голанские высоты:За - 148Воздержалось - 18Против - 7Ранее арабские страны сообщили, что придерживаются позиции о необходимости создания Палестинского государства в границах 1967 года с столицей в Восточном Иерусалиме с прекращением оккупации Израилем палестинских территорий.
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