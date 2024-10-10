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Как не ссорились Эльвира Сахипзадовна с Максимом Геннадьевичем. Как не спорили Центробанк и Минэкономики

Как не ссорились Эльвира Сахипзадовна с Максимом Геннадьевичем. Как не спорили Центробанк и Минэкономики

Кто со знаменем в рукахФедеральным структурам, при всём на то декларируемом желании, даже в непростые годы СВО, когда всё должно делаться для победы, весьма редко удаётся выступать единым фронтом.

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